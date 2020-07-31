Профессиональные охранники появятся в детских садах Благовещенска

31 Июль 2020 2020-07-31T07:26:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В новом учебном году во всех детских садах города впервые появится физическая охрана. Сейчас ночью дошкольные образовательные учреждения охраняют сторожи, а днем за порядком следят дежурные администраторы.

- Сегодня дошкольные образовательные организации активно проводят работу по установке и оснащению мест для физической охраны учреждений. И к 1 сентября эти работы будут завершены. Хочу подчеркнуть, что физическая охрана у нас имеется во всех школах и во всех учреждениях дополнительного образования. В этом году мы проводим работу по дошкольным образовательным организациям. Первый опыт у нас уже есть! Это третий корпус детского сада № 60. Там мы установили круглосуточную физическую охрану с пунктом досмотра. Все родители проходят через пост охраны, – рассказала начальник управления образования города Благовещенска Элина Поцелуева.

Как пояснила Элина Борисовна, пункты охраны будут находиться у центральных входов в здания. Охранники будут осуществлять обход, при необходимости вести досмотр, следить за камерами видеонаблюдения.

В системе образования Благовещенска реализуется комплекс мер, направленных на антитеррористическую защищенность детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. На это выделено в 2020 году около 100 миллионов рублей. Из них 34 –региональные средства, остальная часть – деньги городского бюджета.

В частности, в учреждениях образования модернизируют системы видеонаблюдения. В течение последних двух лет такая работа проходила в 43 организациях. Завершить ее до начала учебного года осталось в 8 учреждениях.

- В целях безопасности у нас была создана новая система видеонаблюдения, которая включает в себя 28 цифровых камер, сигналы от которых идут в единую систему «Безопасный город». Вся информация хранится 30 дней. Так же были приобретены ручные металлоискатели и установлена новая система пожарной сигнализации, – сообщила Наталья Ушакова, заведующая детским садом №15.

Кроме этого, новые ограждения к осени появятся в 21 образовательной организации. В их числе детские сады под номерами 19, 28, 15, 3, 14, 50, лицей №6, школы под номерами 17, 24. 26 и другие. В девяти учреждениях работы по устройству ограждений завершены, в остальных – еще продолжаются.

- Наш педагогический коллектив и воспитанники детсада давно мечтали о новом ограждении, и в этом году оно будет установлено. В мае прошел аукцион, определился подрядчик, и сейчас работы у нас идут полным ходом. Высота ограждения – 2,2 метра. Оно у нас на фундаменте, это позволит оградить детский сад от бродячих животных. Все ворота и калитки будут на магнитных замках, а центральный вход мы оборудуем видеодомофоном. Благодаря этому каждый родитель, приводя своего ребенка в детский сад будет чувствовать, что здесь его малыш в безопасности, – отметила Олеся Щебуняева, заведующая детским садом №50.

ИСТОЧНИК KP.RU