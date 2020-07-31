Поддержать птичий питомник на ДВ-гектаре пообещал губернатор Приамурья

31 Июль 2020 2020-07-31T09:52:35+03:00

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Орнитолог Денис Иванов обустраивает на дальневосточном гектаре питомник хищных птиц. В пятницу, 31 июля, питомник посетил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он пообещал поддержать владельца ДВ-гектара в нескольких аспектах.

Денис Иванов получил дальневосточный гектар одним из первых, в ноябре 2016 года. Птичий питомник должен появиться в селе Лозовое недалеко от Благовещенска.

- В какой-то момент созрела необходимость создания питомника, мы хотели в аренду взять земельный участок, и хорошо, подсказали, есть программа дальневосточный гектар, - рассказал Денис Иванов. - У меня сейчас 17 птиц. Как они ко мне попадают? Вот, например, по природным причинам сломало дерево, так попали ко мне амурские кобчики, через неделю будем их пытаться выпускать, чтобы они осваивались и начинали сами охотиться. Также у меня содержатся ястребы, которые, залетели в населённые пункты, ушастая сова-подранок, её никак нельзя реабилитировать и выпустить.

Денис Иванов - биолог-охотовед по образованию, с детства увлекался птицами.

- У меня несколько задач на этой территории. В первую очередь, решил взять участок и создать на нём питомник для разведения всевозможных хищных птиц. Второе направление – это реабилитация птиц, которые по тем или иным причинам попали к человеку. Ещё одно направление – экопросвещение. Планирую создать здесь визит-центр, где можно будет детям рассказывать о хищных птицах, об их пользе, что с ними делать, если они попали в руки. И также будем формировать экспозицию из тех птиц, которых нельзя будет выпустить в природу, показывать демонстрационные полёты. Детям будет интересно, что дикая птица может возвращаться к человеку по свисту или зову, - пояснил орнитолог.

В беседе с губернатором Денис Иванов поделился, что развитие таких проектов сдерживает то, что земля не в собственности и спросил, возможно ли рассмотреть сокращение сроков передачи земли в собственность - не через 5 лет, а сделать этот срок меньше.

- Поддерживаю вас. Я слышал эти предложения уже неоднократно, надо ускорять. Мы будем выступать с предложением - внести изменения в федеральное законодательство о сокращении сроков передачи земли, - ответил губернатор.

Зампред правительства Амурской области Александр Нестеренко пообещал посмотреть, каким образом можно оказать грантовую поддержку:

- Здесь такой вид деятельности, который не прописан в минсельхозе РФ. Попробуем действовать через минприроды.

Как рассказал министр имущественных отношений области Сергей Олиферов, с начала действия программы на территории области предоставлено 7 049 дальневосточных гектаров. Около половины всех предоставленных земельных участков (больше 3 тысяч) уже осваиваются. В основном их владельцы занимаются сельскохозяйственным производством. Также многие заинтересованы в индивидуальном жилищном строительстве: выдано 187 разрешений на строительство жилых домов на дальневосточных гектарах, 8 жилых домов уже введено в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU