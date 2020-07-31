Число больных коронавирусом в Приамурье выросло на 28 человек

31 Июль 2020 2020-07-31T10:59:48+03:00

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В Амурской области подтвердились 28 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске заболели 16 человек, в Свободном – семеро. Также два новых случая зафиксировали в поселке Магдагачи, по одному случаю – в Белогорске, Шимановске и пгт. Токур Селемджинского района.

Общее число заразившихся с начала пандемии составляет 2752 человека. У 50,5% наблюдается пневмония, у 40,3% - ОРВИ, у 9,2% - бессимптомная форма. Больше трети заболевших находятся в возрасте от 30 до 49 лет.

Из общего числа 1635 человек уже успели выздороветь. Количество летальных случаев за сутки не увеличилось – от коронавируса в Амурской области с апреля скончались 48 человек, 67% из них приходится на лиц старше 65 лет.

Сейчас врачи обследуют 1024 амурчан, контактировавших с больными. Они находятся на изоляции: 993 – по месту жительства, 31 – в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU