«Сыр от Агрипины»: Переселенка из Бразилии угостила Василия Орлова амурской моцареллой

31 Июль 2020 2020-07-31T11:06:10+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов 31 июля побывал в гостях у Агрипины Ануфриев Егорофф из семьи староверов. В свое время она стала одной из первых участниц программы льготной ипотеки, предусмотренной госпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий». На средства ипотеки она купила дом в селе Волково Благовещенского района и с помощью грантовых средств начала строить сыроварню.

Агрипина Ануфриев Егорофф угостила главу региона сыром моцарелла, который варит сама. Пока в неделю производит немного, но за счёт сыроварни, которую планируют построить к ноябрю, количество сыра возрастёт до 60 кг в сутки. Как рассказала губернатору Агрипина, качественное молоко ей поставляет местный производитель.

- Мы будем производить сыры максимально натуральные и свежие. В области такого производства не так много. В сыроварне будет дегустационный зал, можно будет увидеть через стекло весь процесс от начала до конца. Будем принимать туристов. Планируем начать производить сыры вдвоём с сыном, ему 16 лет. А там как пойдёт. Я приехала из Бразилии. Варить сыр – это у нас семейное. Мы варили сыр там, спрос был. Здесь я тоже немного варю сейчас. Люди, которые пробуют, говорят, что им нравится. Это даёт мне уверенность, что должно всё получиться. Если бы не было помощи со стороны власти – ничего бы этого не было возможно. Я приехала сюда без собственных средств, - поделилась Агрипина.

На ВЭФ-2019 при поддержке правительства Амурской области и АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» в зоне «Дальневосточный гектар» Агрипина представила презентацию производимого сыра и приняла участие во встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU