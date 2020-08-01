Меньше обычного: в Приамурье 24 новых случая коронавируса

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:07:59+03:00

В Благовещенске больше всего заболевших Фото: Минздрав Амурской области

Больше всего заболевших в Благовещенске

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1 августа в Приамурье выявили 24 новых случая заболевания коронавирусом. Это меньшее количество заболевших за последние дни.

Больше всего больных в Благовещенске - +11 и в Благовещенском районе - +5, сообщает Роспотребнадзор по Амурской области. Остальные случаи зафиксировали в:

г. Свободный +1

г. Райчихинск +1

пгт. Прогресс +1

Ивановский район (с. Среднебелое) +1

Константиновский район (с. Константиновка) +1

Свободненский район (с. Новостепановка) +1

Ромненский район (с. Ромны) +1

Серышевский район (с. Томское) +1

Всего в Приамурье 2 776 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 351,37 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания:

пневмония – 50,4 %

ОРВИ – 40,4 %

бессимптомно -9,2 %

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,5 %. 1673 человека выписали с выздоровлением. От COVID-19 умерли 48 амурчан, из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет. Растёт количество случаев с тяжелым течением болезни.

На сегодняшний день под наблюдением находятся 1215 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1195 человек, в изоляторах – 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU