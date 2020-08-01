Меньше обычного: в Приамурье 24 новых случая коронавируса
1 августа в Приамурье выявили 24 новых случая заболевания коронавирусом. Это меньшее количество заболевших за последние дни.
Больше всего больных в Благовещенске - +11 и в Благовещенском районе - +5, сообщает Роспотребнадзор по Амурской области. Остальные случаи зафиксировали в:
г. Свободный +1
г. Райчихинск +1
пгт. Прогресс +1
Ивановский район (с. Среднебелое) +1
Константиновский район (с. Константиновка) +1
Свободненский район (с. Новостепановка) +1
Ромненский район (с. Ромны) +1
Серышевский район (с. Томское) +1
Всего в Приамурье 2 776 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 351,37 на 100 тысяч населения.
Ранжирование заболевших по течению заболевания:
пневмония – 50,4 %
ОРВИ – 40,4 %
бессимптомно -9,2 %
Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,5 %. 1673 человека выписали с выздоровлением. От COVID-19 умерли 48 амурчан, из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет. Растёт количество случаев с тяжелым течением болезни.
На сегодняшний день под наблюдением находятся 1215 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1195 человек, в изоляторах – 20 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU