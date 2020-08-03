Амурские спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов на реке Селемдже

3 Авг. 2020 2020-08-03T05:48:02+03:00

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Спасатели областного поисково-спасательного отряда продолжают работать в Селемджинском районе, ликвидируя разлив нефтепродуктов на реке Селемдже. Инспекторы Росприроднадзора ведут расследование по факту загрязнения реки.

- Совместно с представителями полиции и местной администрации инспекторы осмотрели акваторию и прилегающую территорию. В водах реки видны взвешенные вещества и следы нефтепродуктов. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды, анализ позволит рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде, - ранее сообщали в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. - Во время обследования береговой полосы был найден источник сброса. На производственной базе инспекторы обнаружили котлован, заполненный загрязненной водой. Просачиваясь через грунтовую обваловку, она поступает прямо в реку.

Инспекторы проверили координаты производственной базы: действующих лицензий на пользование недрами на этом участке нет. Есть все основания начать административное расследование.

На место уже выехала группа по ликвидации аварийного розлива нефтепродуктов областного поисково-спасательного отряда. Они устанавливают заградительные боны. В связи с подъёмом уровня воды в реке, их решили перенести ниже на 50 метров. Для этого спасателями на мелководье в устье реки были установлены временные точки крепления. Работы осложнялись сильным течением. Также профессионалы увеличили длину заграждения на 40 метров - сейчас она составила 140 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU