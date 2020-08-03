Введенная по поручению Василия Орлова мера поддержки для сирот стала очень востребованной

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:21:50+03:00

Жилищные сертификаты в этом году смогут получить, предварительно, 286 человек. Фото: pexels.com

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Минсоцзащиты Амурской области завершило прием документов на определение права в получение жилищного сертификата лицам из числа детей-сирот. Получить сертификат на приобретение жилья вместо того, чтобы ждать свою очередь на предоставление квартиры, решили 99 человек.

Новая мера поддержки лиц из числа детей-сирот была впервые введена по поручению губернатора Василия Орлова. По новому порядку, сироты могут получить социальную выплату на приобретение жилого помещения в собственность, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов. В «пилотном» проекте на 2020 год предусмотрено финансирование в объеме 94,8 млн рублей - этих средств хватит на 50 сертификатов.

Прием заявлений с перечнем необходимых документов осуществлялся с июня текущего года в министерстве социальной защиты населения Амурской области.

- В минсоцзащиты подали заявления 99 человек, – прокомментировала начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних министерства социальной защиты населения области Любовь Аникиенко. - Из всех поданных заявлений право первоочередности в получении социальной выплаты предварительно присвоено 40 гражданам.

Право первоочередности в получении социальной выплаты имеют лица, достигшие возраста 25 лет, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, а также имеющие ребенка-инвалида. При этом обязательным условием является совместное проживание заявителя с детьми. Граждане, которые не попадают под данные критерии входят во «вторую» очередь. И здесь право на получение сертификата в приоритете будет у того, кто раньше подал заявление.

Граждане, получившие право на социальную выплату, должны будут приобрести жилье до конца 2020 года. Размер социальной выплаты рассчитывается, исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной средней рыночной стоимости одного «квадрату» по муниципальному образованию, на территории которого приобретается жилье. Стоимость квадратного метра по муниципальному образованию утверждена Постановлением Правительства Амурской области от 25.04.2016 № 157.

Окончательный список потенциальных получателей «жилищного сертификата» будет объявлен после 25 августа. Он будет актуализирован по двум очередям в хронологической последовательности по дате регистрации заявлений. В первую очередь будут включены заявители, имеющие от двух детей и более, во вторую очередь – остальные претенденты. Если дата регистрации заявлений о праве совпадет у нескольких претендентов в одной очереди, последовательность между ними в сводном списке будет сформирована в алфавитном порядке (по фамилии, имени, отчеству).

Выдавать сертификаты начнут уже в первой половине сентября.

- Мы видим, что жилищные сертификаты стали очень востребованной альтернативой получения жилья среди детей-сирот. Поэтому продолжим реализацию этой программы. 10 августа стартует прием заявлений на получение социальной выплаты на 2021 год. Он продлится до 1 октября. Благодаря новой мере поддержки мы сможем в 2020 году обеспечить жильем 286 человек. Для сравнения, в 2019 году свой дом обрели 205 детей-сирот, - отметил губернатор Василий Орлов.

Заявления на жилищный сертификат начнут принимать с 10 августа в министерстве социальной защиты населения Амурской области по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 8 (каб.101), тел. 8 (4162) 200-280.

ИСТОЧНИК KP.RU