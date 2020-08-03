Из инфекционного госпиталя Благовещенской горбольницы выписали 1296 человек

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:03:27+03:00

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Из инфекционного госпиталя, развернутого более четырех месяцев назад в Благовещенской городской клинической больнице, выписались 1296 человек, из них 623 перенесли COVID-19 Напомним, первоначально госпиталь был рассчитан на 300 коек. Однако по мере распространения эпидемии число коек увеличили.

- Порядка 500 человек сейчас получают лечение в Благовещенской городской больнице, как от ковид, так и от пневмоний. Врачи - молодцы, очень большую работу проводят, - так во время недавнего прямого эфира в «Инстаграме» отозвался о напряженном труде медиков в инфекционном госпитале БГКБ губернатор Василий Орлов.

Наиболее тяжелым в плане нагрузки выдался период с конца мая по начало июня, когда было массовое поступление пациентов. В кратчайшие сроки пришлось развернуть койки, закупить и осуществить доставку расходных материалов, лекарственных препаратов, продуктов питания и прочего в количестве, достаточном для нарастающих потребностей.

Кроме того, нужно было за короткий промежуток времени привлечь к работе в госпитале гинекологов, хирургов, травматологов из разных отделений БГКБ, провести дополнительное обучение. Сейчас они тоже ведут работу по лечению пневмоний под руководством опытных пульмонологов.

- Сейчас в БГКБ трудоустраиваются студенты, которые помогут хотя бы немного разгрузить медработников. В инфекционном госпитале работать очень сложно – по много часов в помещениях без вентиляции и кондиционеров, в воздухонепроницаемых средствах индивидуальной защиты. Для этого требуется не только профессионализм, но и выдержка, и выносливость, - рассказала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Средствами индивидуальной защиты БГКБ, как и все медицинские организации региона, укомплектована на достаточно высоком уровне. Поставки специальных комбинезонов, халатов, респираторов, лицевых экранов и другой защитной экипировки идут как за счет средств учреждений, так и по линии правительства области и Российской Федерации, плюс большую помощь оказывают госкорпорации и бизнес. Перебоев с лекарствами в БГКБ нет, имеются в наличии необходимые препараты всех групп, в том числе противовирусные, антибактериальные.

Следует учитывать, поясняют специалисты, что они назначаются в определенной дозировке, и длительность курса определяется лечащим врачом, на основании инструкции по медицинскому применению и клинических рекомендаций.

- Другое дело, что доктор может заменить один препарат на другой, но делается это не в целях какой-то экономии и не из-за дефицита, а из соображений эффективности того или иного лекарства для конкретного больного. Нужно доверять лечащему врачу, который руководствуется как личным опытом, так и рекомендациями минздрава, а они в свою очередь, тоже постоянно корректируются в зависимости от расширения и анализа общемировой практики лечения ковид, - поясняет главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Больница организовала отдельную горячую линию для оперативного решения вопросов об оказании медицинской помощи пациентам инфекционного госпиталя - по телефону 44-11-04. Однако, напоминают медики, нужно помнить, что информация о состоянии здоровья пациента охраняется законом РФ и не может быть предоставлена всем желающим по телефону в подробной форме.

КОНКРЕТНО

В настоящее время в инфекционном госпитале Благовещенской городской клинической больницы получают лечение 510 больных, в том числе с новой коронавирусной инфекцией. Из них 22 находятся в отделении реанимации. Более 100 готовятся к выписке в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU