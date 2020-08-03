Благовещенцев зовут на общегородской субботник

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:27:33+03:00

Это первый такой субботник в 2020 году. Фото: благовещенск.рф

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Инициативные благовещенцы анонсировали первый в году общегородской субботник и приглашают принять в нём всех желающих. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города Благовещенска.

Евгений Дыбов, Денис Солдатов, Владислав Капланян и Александр Алексейчук организовали в прошедшие выходные очистку от мусора территории песчаного карьера в Верхнеблаговещенском. С инициативой проведения общегородского субботника они обратились к мэру Благовещенска Олегу Имамееву. Некоторые районы города, отметили молодые люди, особенно места отдыха у воды, сильно замусорены.

- Все мы живем в этом городе, а значит, несем за него ответственность. Первый, практически спонтанный, опыт показал, что людей, готовых делать свой город лучше, много. Мы сами не ожидали, что соберётся столько желающих, готовых убрать мусор, оставленный другими людьми, – поделились организаторы субботника.

Мэр инициативу поддержал и предложил помощь в обеспечении всех участников инвентарем, перчатками и мешками. Вывоз мусора на полигон ТБО также администрация возьмёт на себя. «С вас место и участники», – подытожил Олег Имамеев, пообещав лично принять участие в субботнике.

Молодые люди предложили очистить от мусора территорию реки Бурхановки, сквер «40 лет ВЛКСМ» за стадионом «Амур» или сквер за Домом молодёжи.

Определить место субботника благовещенцы должны самостоятельно. Для этого нужно до 7 августа указать в комментариях к публикации в инстаграм-аккаунте мэрии территории, которые в первую очередь нуждаются в уборке. Будет учтено мнение каждого из высказавшихся. Тех, кто уже готов принять участие в субботнике, также просят отозваться в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU