Идем на снижение: 23 новых случая коронавируса зафиксировано в Приамурье

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:38:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Амурской области 3 августа подтвердились 23 новых случая коронавирусной инфекции: 16 – в Благовещенске, 3 – в Благовещенском районе (Чигири и Усть-Ивановка), 2 – в Свободном, 1 – в Белогорске, 1 – в Ивановке Ивановского района. Всего же с начала пандемии в регионе заболели 2824 человека, часть из них (1683 человека) уже выздоровели.

Специалисты отмечают увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания: примерно у половины пациентов наблюдается пневмония, у 40,8% - ОРВИ, у 9,0% - бессимптомная форма. Болеют больше всего амурчане в возрасте 30-49 лет. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек, из них 67% приходится на лиц старше 65 лет.

Медики продолжают обследовать 1143 амурчан, контактировавших с больными «ковидом». Из них на изоляции по месту жительства находится 1122 человека, в изоляторах – 21 человек. Всего по состоянию на 03.08.2020 проведено 178 964 исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU