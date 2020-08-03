Василий Орлов: «Школы и детские сады Амурской области активно переоснащаются для удобства детей с ОВЗ»

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:38:14+03:00

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В 2020 году в Приамурье с учетом комфорта детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обновят три школы и три детских сада. Работы пройдут в селах Ивановка, Поярково, Варваровка, На реализацию госпрограммы потратят шесть миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Ученики школы №4 города Белогорска будут заниматься в «Сенсорной комнате». Комната для психологической разгрузки будет оснащена примерно 20 современными устройствами, воздействующими на органы чувств ребенка. Все это необходимо для проведения развивающих и лечебно-коррекционных занятий, психологических тренингов и сеансов релаксации для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Таких детей в школе №4 более 30. На оснащение «Сенсорной комнаты» направлено более 250 тысяч рублей.

Оборудование для сенсорной комнаты в школу уже поступило. Сейчас его распаковывают, в течение недели начнется монтаж. К концу недели планируют закончить работы. Кроме того, помимо «Сенсорной комнаты» в школе №4 в рамках программы «Доступная среда» обустроены наружные пандусы, расширены дверные проемы парадных входов.

В 2019 году в рамках госпрограммы «Доступная среда» на модернизацию учреждений в городах Благовещенск, Белогорск, пгт Серышево и поселке Восточный (Октябрьский район) из бюджетов всех уровней было направлено 6,5 миллиона рублей. В областном центре под программу попали две организации: детский сад №35 и детско-юношеская спортивная школа №1.

- Необходимые условия для обучения детей и подростков с ОВЗ создаются в области с 2015 года. За это время в реализации государственной программы «Доступная среда» приняли участие больше 40 образовательных организаций. Благодаря этому юные амурчане, здоровье которых ограничивает их физическую активность, получают все условия для обучения и общения со сверстниками в комфортных для них условиях», - отметил губернатор Василий Орлов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В образовательных организациях Амурской области учатся 6320 детей, отнесенных к категории нуждающихся в создании специальных образовательных условий. Из них: детей-инвалидов – 2879 человек, детей с ограниченными возможностями здоровья – 3441 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU