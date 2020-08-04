Благотворительный фонд передал в минсоцзащиты Приамурья 45 тысяч масок

4 Авг. 2020 2020-08-04T05:20:23+03:00

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Безвозмездную помощь на сумму около полумиллиона рублей оказал министерству соцзащиты Амурской области благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко при содействии благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». С последним минсоцзащиты области сотрудничает по созданию в Амурской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Груз с одноразовыми масками для индивидуальной защиты поступил сегодня в Благовещенский дом-интернат для дальнейшего перераспределения в подведомственные минсоцзащиты учреждения. Таким образом, 45 тысячами масок будут обеспечены специалисты комплексных центров социального обслуживания населения области, обслуживающие граждан на дому.

Как отметили в министерстве, в связи со сложной эпидобстановкой подобные меры поддержки очень необходимы для специалистов, работающих с самой незащищенной категорией граждан – пенсионерами и инвалидами. Ведь указанная категория граждан является наиболее уязвимой для заболевания новой коронавирусной инфекцией и находится в группе риска.

Отметим, спонсорами ранее также оказывалась безвозмездная гуманитарная помощь в виде 50 тысяч масок и более полутысячи флаконов антисептиков для рук социальным учреждениям минсоцзащиты Амурской области, в которых проживают престарелые и инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU