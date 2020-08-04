Василий Орлов: Мы поможем муниципалитетам купить новые автобусы

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:33:07+03:00

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Районам и населенным пунктам Приамурья помогут закупить автобусы для обслуживания муниципальных маршрутов. В начале года Василий Орлов дал министерству транспорта и дорожного хозяйства Амурской области соответствующее поручение, а сейчас региональный минтранс разработал порядок поддержки бюджетов муниципальных образований для этих целей.

- В регионе назрела острая необходимость в обновлении автобусного парка - подвижной состав стремительно стареет. Разработанная программа поддержки муниципалитетов предполагает возмещение лизинговых платежей муниципальному образованию на протяжении трех лет на приобретение автобусов. Такой комплекс мер в области впервые реализовывается. Уже ведется работа по продолжению программы в следующем году. За два года мы должны частично, а где-то практически полностью снять проблему износа транспорта и обновить парк пассажирской техники на муниципальных и межмуниципальных регулярных перевозках, - рассказал министр транспорта Александр Зеленин.

В 2020 году в рамках правительственной поддержки уже купили 43 отечественных транспорта: автобусы МАЗ 206086, Газель Next и ПАЗ. Новые автобусы обновили парк пассажирской техники на муниципальных регулярных перевозках в 19 муниципалитетах.

- 43 приобретенных автобуса только частично удовлетворяют потребность в новой технике в районах. Поэтому мы продолжим помогать муниципалитетам приобретать новые автобусы. Более того, в 2021 году мы намерены не только обновлять автопарки, но и открывать новые маршруты в муниципалитетах области. Сейчас министерство транспорта собирает со всех муниципалитетов потребность в автобусах. Пока выразили готовность участвовать в 2021 году в программе 13 муниципальных образований, запланировано приобретение 44 автобусов. Наша цель сделать пассажирское обслуживание население безопасным, - пояснил губернатор Василий Орлов.

Сейчас перевозка пассажиров в Приамурье ведется по 234 регулярным межмуниципальным и муниципальным маршрутам. На «линию» выходят 816 автобусов. Перевозку осуществляет 11 муниципальных предприятий Приамурья и 105 частных компаний. Устаревший транспортный парк ведет к снижению качества обслуживания, высокому проценту аварийности и росту расходов на эксплуатацию техники. Поэтому необходимо приобрести порядка 100 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU