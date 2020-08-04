2020-08-04T07:33:07+03:00
Общество

Василий Орлов: Мы поможем муниципалитетам купить новые автобусы

Автобусные парки в регионе стремительно стареют
Ольга ГЕТМАН
Поделиться:
Качество автобусов губернатор проверил лично. Фото: правительство Амурской областиКачество автобусов губернатор проверил лично. Фото: правительство Амурской области
Изменить размер текста:

Районам и населенным пунктам Приамурья помогут закупить автобусы для обслуживания муниципальных маршрутов. В начале года Василий Орлов дал министерству транспорта и дорожного хозяйства Амурской области соответствующее поручение, а сейчас региональный минтранс разработал порядок поддержки бюджетов муниципальных образований для этих целей.

- В регионе назрела острая необходимость в обновлении автобусного парка - подвижной состав стремительно стареет. Разработанная программа поддержки муниципалитетов предполагает возмещение лизинговых платежей муниципальному образованию на протяжении трех лет на приобретение автобусов. Такой комплекс мер в области впервые реализовывается. Уже ведется работа по продолжению программы в следующем году. За два года мы должны частично, а где-то практически полностью снять проблему износа транспорта и обновить парк пассажирской техники на муниципальных и межмуниципальных регулярных перевозках, - рассказал министр транспорта Александр Зеленин.

В 2020 году в рамках правительственной поддержки уже купили 43 отечественных транспорта: автобусы МАЗ 206086, Газель Next и ПАЗ. Новые автобусы обновили парк пассажирской техники на муниципальных регулярных перевозках в 19 муниципалитетах.

- 43 приобретенных автобуса только частично удовлетворяют потребность в новой технике в районах. Поэтому мы продолжим помогать муниципалитетам приобретать новые автобусы. Более того, в 2021 году мы намерены не только обновлять автопарки, но и открывать новые маршруты в муниципалитетах области. Сейчас министерство транспорта собирает со всех муниципалитетов потребность в автобусах. Пока выразили готовность участвовать в 2021 году в программе 13 муниципальных образований, запланировано приобретение 44 автобусов. Наша цель сделать пассажирское обслуживание население безопасным, - пояснил губернатор Василий Орлов.

Сейчас перевозка пассажиров в Приамурье ведется по 234 регулярным межмуниципальным и муниципальным маршрутам. На «линию» выходят 816 автобусов. Перевозку осуществляет 11 муниципальных предприятий Приамурья и 105 частных компаний. Устаревший транспортный парк ведет к снижению качества обслуживания, высокому проценту аварийности и росту расходов на эксплуатацию техники. Поэтому необходимо приобрести порядка 100 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медики, которые работают с больными коронавирусом, поселились в санатории «Василек»
В Амурской области подтвердился 21 случай коронавируса
Василий Орлов: Свободный надо благоустраивать, не дожидаясь федерального финансирования
В Приамурье обнаружили фрагмент упавшего 40 лет назад самолета
Василий Орлов: Мы поможем муниципалитетам купить новые автобусы
Благотворительный фонд передал в минсоцзащиты Приамурья 45 тысяч масок
Василий Орлов: «Школы и детские сады Амурской области активно переоснащаются для удобства детей с ОВЗ»
Идем на снижение: 23 новых случая коронавируса зафиксировано в Приамурье
Благовещенцев зовут на общегородской субботник
Из инфекционного госпиталя Благовещенской горбольницы выписали 1296 человек
Введенная по поручению Василия Орлова мера поддержки для сирот стала очень востребованной
Амурские спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов на реке Селемдже
В Амурской области стало на 25 зараженных коронавирусом больше
Меньше обычного: в Приамурье 24 новых случая коронавируса