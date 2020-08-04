В Приамурье обнаружили фрагмент упавшего 40 лет назад самолета

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:46:23+03:00

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Участники экспедиции «Рейс 811», посвященной памяти погибших в авиакатастрофе 24 августа 1981 года, нашли фрагмент упавшего самолета. Воздушное судно столкнулось с военным бомбардировщиком на высоте 5220 метров над Амурской областью. Выжил только один человек – Лариса Савицкая, которая возвращалась с мужем из свадебного путешествия.

Исследовать место крушения отправились девять автоэкипажей, 22 человека. Задача экспедиции – добраться до точки крушения и разведать новые туристические маршруты, которые могут стать необычными с точки зрения локаций и информационного наполнения. На месте авиакатастрофы группа обнаружила следы пребывания техники. Участникам экспедиции удалось найти небольшой фрагмент одного из самолетов, потерпевшего крушение почти 40 лет назад.

В память о 31 погибшем пассажире возложили венок и цветы.

- Это очень грустно, но это тоже наша история. На самом деле мало людей – жителей области - знают об этом, - рассказала участница экспедиции и руководитель дальневосточного туристического центра «Амур» Оксана Савченко. - У нас была уникальная возможность побывать на месте крушения самолетов. Когда находишься там, начинаешь представлять, как все происходило, кажется, что это просто невозможно. Лариса Савицкая после 8 минут падения осталась жива, после чего еще трое суток пробыла в тайге, это просто не укладывается в голове. Ты буквально ощущаешь то, что пережила эта женщина. Мы не планируем делать из этого места паломничества туристов. Мы уважаем память. Но эта история вполне может стать яркой описательной частью одного из маршрутов.

Обнаруженный обломок самолета в ближайшее время передадут в краеведческий музей Бурейского района, где посетители смогут узнать удивительную и одновременно грустную истории, о которой сейчас снимают фильм в Пермском крае. А туристы, вполне возможно, вскоре смогут пройти и проехать маршрутом экспедиции.

- Место падения самолетов находится на расстоянии примерно 120 км от федеральной трассы. Во время пути мы протестировали все виды техники – русскую, японскую, американскую. Скажем так, эта трасса идеально подходит для экстремального джип-тура. В некоторых местах пробивать дорогу буквально пришлось топором. На пути есть река, преодолевать которую нужно вброд. Сам маршрут технически сложный, но от этого еще более интересный. Если его продлить, впереди будет заброшенная деревня Федоровка – бывший лесопункт, к нему ведет дорога, в народе ее называют «Фёдоровский тракт». По реке Алгон можно организовать сплав, порыбачить. Оттуда также можно добраться еще в одно интересное место – Храмовая гора, и выйти на побережье Бурейского моря, - рассказал участник экспедиции, представитель федерации мультиспорта «Амурбайк» Роман Шабанов.

Часть маршрута проходит по территории государственного природного заказника «Андреевский». Это место обитания амурского тигра. Поэтому в перспективе пускать туристические группы на маршрут будут только с разрешения и в сопровождении охотоведов.

ИСТОЧНИК KP.RU