Василий Орлов: Свободный надо благоустраивать, не дожидаясь федерального финансирования
Реализацию комплексного плана развития Свободного обсудили на совещании при губернаторе области. В частности, власти обозначили сроки реконструкции центральной площади города, которую ждет масштабное обновление.
- Выбор новых зон был сделан по итогам онлайн-голосования среди жителей. На площади планируют обустроить фонтан, детскую площадку, фудкорт, скейт-парк и две прогулочные аллеи. По мнению горожан, на площадке также должны появиться комната матери и ребенка и модульная площадка для проведения массовых мероприятий и выставок, - объяснили в пресс-службе правительства Амурской области.
Ранее планировали представить проект на конкурсе малых городов, чтобы получить финансирование. Однако при условии победы старт работ будет дан только в 2022 году.
- Центральную площадь нужно сделать уже в следующем году. Если надеяться на победу в конкурсе, то это затянется минимум на два года, что недопустимо. Благоустройство Свободного необходимо делать, не дожидаясь федерального финансирования. Средства предусмотрим в областном и местом бюджетах, - сказал Василий Орлов.
Губернатор поддержал инициативу начала реконструкции площади за счет областного и муниципального бюджетов уже в будущем строительном сезоне.
- Сейчас нужно максимально быстро доработать концепцию обновляемой площади, разработать проектную документацию и определиться с подрядчиком, - подчеркнул Василий Орлов.
До конца недели будет представлена дорожная карта по проекту.
Между тем, к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях было предложено допустить другой проект, он будет определен до конца недели. К разработке конкурсного проекта будут привлечены компании, имеющие опыт в создании городских зон отдыха.
Кроме того, на совещании обсудили строительство полигона твердых коммунальных отходов, реконструкцию дорог и социальных объектов города президентского внимания.
ИСТОЧНИК KP.RU