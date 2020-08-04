Василий Орлов: Свободный надо благоустраивать, не дожидаясь федерального финансирования

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:30:08+03:00

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Реализацию комплексного плана развития Свободного обсудили на совещании при губернаторе области. В частности, власти обозначили сроки реконструкции центральной площади города, которую ждет масштабное обновление.

- Выбор новых зон был сделан по итогам онлайн-голосования среди жителей. На площади планируют обустроить фонтан, детскую площадку, фудкорт, скейт-парк и две прогулочные аллеи. По мнению горожан, на площадке также должны появиться комната матери и ребенка и модульная площадка для проведения массовых мероприятий и выставок, - объяснили в пресс-службе правительства Амурской области.

Ранее планировали представить проект на конкурсе малых городов, чтобы получить финансирование. Однако при условии победы старт работ будет дан только в 2022 году.

- Центральную площадь нужно сделать уже в следующем году. Если надеяться на победу в конкурсе, то это затянется минимум на два года, что недопустимо. Благоустройство Свободного необходимо делать, не дожидаясь федерального финансирования. Средства предусмотрим в областном и местом бюджетах, - сказал Василий Орлов.

Губернатор поддержал инициативу начала реконструкции площади за счет областного и муниципального бюджетов уже в будущем строительном сезоне.

- Сейчас нужно максимально быстро доработать концепцию обновляемой площади, разработать проектную документацию и определиться с подрядчиком, - подчеркнул Василий Орлов.

До конца недели будет представлена дорожная карта по проекту.

Между тем, к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях было предложено допустить другой проект, он будет определен до конца недели. К разработке конкурсного проекта будут привлечены компании, имеющие опыт в создании городских зон отдыха.

Кроме того, на совещании обсудили строительство полигона твердых коммунальных отходов, реконструкцию дорог и социальных объектов города президентского внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU