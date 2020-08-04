В Амурской области подтвердился 21 случай коронавируса

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:10:06+03:00

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Специалисты подтвердили 21 новый случай COVID-19 в Приамурье. Из них семь – в Благовещенске, пять – в Благовещенском районе (селах Усть-Ивановка и Чигири). В Мазановском районе (села Новокиевский увал и Красноярово) выявили еще три случая, в Ивановском (села Андреевка и Антоновка) и пгт. Серышево – по два. А в городах Свободном и Тынде зафиксировано по одному новому пациенту с коронавирусом.

Таким образом, всего в Приамурье выявили 2845 случаев COVID-19. Из них 1699 завершились выздоровлением, 48 – летальным исходом. Из оставшихся пациентов, которые ещё продолжают лечение, у 50,2% подтверждена пневмония, у 40,9% - симптомы ОРВИ. Бессимптомно болезнь протекает только в 8,9% случаев в Амурской области.

Кроме того, ещё 1168 амурчан обследуют как контактировавших с больными коронавирусом. Из них 1150 изолированы дома, а 18 – в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU