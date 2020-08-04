2020-08-04T12:10:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Амурской области подтвердился 21 случай коронавируса

Более половины случаев – в Благовещенске и Благовещенском районе
Ольга ГЕТМАН
Поделиться:
У 50,2% подтверждена пневмонияУ 50,2% подтверждена пневмонияФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Специалисты подтвердили 21 новый случай COVID-19 в Приамурье. Из них семь – в Благовещенске, пять – в Благовещенском районе (селах Усть-Ивановка и Чигири). В Мазановском районе (села Новокиевский увал и Красноярово) выявили еще три случая, в Ивановском (села Андреевка и Антоновка) и пгт. Серышево – по два. А в городах Свободном и Тынде зафиксировано по одному новому пациенту с коронавирусом.

Таким образом, всего в Приамурье выявили 2845 случаев COVID-19. Из них 1699 завершились выздоровлением, 48 – летальным исходом. Из оставшихся пациентов, которые ещё продолжают лечение, у 50,2% подтверждена пневмония, у 40,9% - симптомы ОРВИ. Бессимптомно болезнь протекает только в 8,9% случаев в Амурской области.

Кроме того, ещё 1168 амурчан обследуют как контактировавших с больными коронавирусом. Из них 1150 изолированы дома, а 18 – в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медики, которые работают с больными коронавирусом, поселились в санатории «Василек»
В Амурской области подтвердился 21 случай коронавируса
Василий Орлов: Свободный надо благоустраивать, не дожидаясь федерального финансирования
В Приамурье обнаружили фрагмент упавшего 40 лет назад самолета
Василий Орлов: Мы поможем муниципалитетам купить новые автобусы
Благотворительный фонд передал в минсоцзащиты Приамурья 45 тысяч масок
Василий Орлов: «Школы и детские сады Амурской области активно переоснащаются для удобства детей с ОВЗ»
Идем на снижение: 23 новых случая коронавируса зафиксировано в Приамурье
Благовещенцев зовут на общегородской субботник
Из инфекционного госпиталя Благовещенской горбольницы выписали 1296 человек
Введенная по поручению Василия Орлова мера поддержки для сирот стала очень востребованной
Амурские спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов на реке Селемдже
В Амурской области стало на 25 зараженных коронавирусом больше
Меньше обычного: в Приамурье 24 новых случая коронавируса