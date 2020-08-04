2020-08-04T12:17:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики, которые работают с больными коронавирусом, поселились в санатории «Василек»

Ранее они жили в гостинице в Благовещенске
Ольга ГЕТМАН
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Фото: правительство Амурской областиФото: правительство Амурской области
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Во вторник, 4 августа, медики, работающие в инфекционном госпитале Благовещенской городской клинической больницы и на станции скорой медицинской помощи (ССМП), поселятся в санатории «Василек», сообщают в правительстве Амурской области.

Напомним, с мая и до сегодняшнего дня медработники, оказывающие помощь больным с коронавирусом и находящиеся в зоне повышенного риска заражения COVID-19, проживали отдельно от своих семей, в гостинице «Зея».С первых дней воспользоваться этой возможностью решили 10 медработников БГКБ и Благовещенской станции скорой помощи. Остальным (одиноким, проживающим отдельно) переселение не требовалось.

- Позднее количество привлеченного к борьбе с коронавирусом персонала увеличилось, возросло и число сотрудников госпиталя и ССМП, нуждающихся в отселении. Кроме того, у части работников изменились жилищные условия, - уточнили в правительстве региона.

На текущий момент 62 медика живут отдельно от семей. Сегодня они переехали из гостиницы в санаторий «Василек», подведомственное учреждение министерства здравоохранения.

- Наши медики работают в очагах заражения, подвергая риску свое здоровье, несмотря на то, что все они стопроцентно обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, риск переноса инфекции существует в двух направлениях: вирус можно занести как «с работы» в семью, так и наоборот. В обоих случаях имеет смысл свести вероятность заражения к минимуму. В санатории будет жестко соблюдаться эпидрежим, все необходимые средства, в том числе дезинфицирующие, для этого есть, - отметила и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Переселение медиков в санаторий позволит частично загрузить «Василек». Он несколько месяцев ввиду опасности распространения коронавирусной инфекции не принимал гостей. И вот сейчас получено разрешение на возобновление работы. Пока – не в полную силу: речь только о проживании, питание для медиков будет привозным (от того же поставщика, что и в «Зее»), лечебная база временно не востребована.

- Условия у нас хорошие, может быть не настолько комфортные, как в отеле, но зато неоспоримы другие преимущества: тишина, чистый целебный воздух, окружение природы. Для отдыха после напряженной работы, безусловно, загородный санаторий подходит намного больше, чем гостиница в центре города, - говорит главный врач ГАУЗ АО «Амурский областной санаторий «Василек» Олег Белый.

Идя навстречу пожеланиям гостей-медиков, учреждение оперативно завозит в корпуса холодильники и микроволновки, организовывает преимущественно одноместное проживание. Доставка в «Василек» и обратно на каждую дежурную смену будет осуществляться автотранспортом, специально для этой цели выделенным правительством региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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