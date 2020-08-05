Спортивная площадка появится на «Тайване» в Благовещенске

5 Авг. 2020 2020-08-05T05:46:25+03:00

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В отдаленном районе Благовещенска появится спортивная площадка – напротив дома №18 по улице Муравьева-Амурского обустроят поле для игры в мини-футбол, баскетбольную площадку и зону пляжного волейбола. Аукцион на проведение работ администрация проведёт уже в этом году.

Как рассказал депутат Денис Салтыков, жители района в рамках «народного голосования» высказались за благоустройство именно этой территории. Причём решили, что здесь необходима спортивная площадка, ориентированная в основном на подростков и молодежь. В прошлом году в этом же районе на пустыре возле медицинского колледжа обустроили большой сквер с детскими игровыми зонами и площадкой для игры в футбол.

- Местная ребятня летом с семи утра уже там, в футбол играют. Каждый день. И даже зимой всё свободное время проводили там с мячом, – поделились местная жительница.

Поскольку район большой – всего в окрестных домах проживает более 5 тысяч благовещенцев – решено сделать ещё одну площадку спортивной направленности.

- В своей работе мы опираемся, в первую очередь, на мнение благовещенцев. Чтобы горожане получили то, что им нужно в каждом конкретном районе. Поэтому то, что жители пришли и солидарно выразили свою позицию по перспективному развитию своего района через голосование очень важно. С депутатом по округу мы решили все вопросы по обустройству площадки, – прокомментировал Олег Имамеев.

Участок муниципальной земли в 1,5 тысячи квадратных метров уже выделен. Специалистами МУ «Городское управление капитального строительства» разработан проект с тремя зонами: площадкой для воркаута, футбольным полем с баскетбольной площадкой (они будут на основании из резиновой крошки) и зоной пляжного волейбола с покрытием из песка. По периметру установят ограждение, появятся и лавки для отдыха.

В ближайшее время будет отыгран аукцион, и подрядчик сможет приступить к подготовке территории: очистке и отсыпке. Весной же работы будут продолжены, чтобы летом молодые жители района смогли опробовать новые спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU