В Благовещенске в центре города почти на месяц отключат горячую воду

Масштабный ремонт на Ленина начался еще в мае. Фото: admblag.ru

В Благовещенске 5 августа стартует масштабный ремонт теплотрассы по улице Ленина на участке от Пионерской до Шевченко. Из-за этого дома в указанном районе останутся без горячей воды с 5 по 28 августа.

Как сообщили в городской администрации, под отключение попадают жилые дома, расположенные по адресам: ул. Шевченко,3, ул. Шевченко,9, ул. Ленина,114, ул. Ленина,118, ул. Ленина,153, ул. Пионерская,8; и здания по ул. Ленина,120, ул. Ленина,151,Ленина, 157, Ленина,159.

Протяженность участка составляет 221 метр. Новый трубопровод уложат в две нитки, в целом будет заменено 442 метра труб. Как сообщили в МУ «ГУКС», трубы заказаны у отечественного производителя, они выполнены из качественной стали и рассчитаны на долгий срок службы. Старые сети в этом районе сильно изношены и проржавели. Работы проводятся для повышения надежности тепловой сети в отопительный период.

По информации подрядной организации ООО «Сервер», на этом же участке – от Пионерской до Шевченко – ремонтируют и водопровод. Готовность составляет 65 %.

Напомним, масштабная модернизация инженерных сетей по улице Ленина началась в мае. В рамках реализации проекта в порядок приводят сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и тепловые сети на участке от Шимановского до Шевченко.