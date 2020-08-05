Губернатор Приамурья: Мы должны достойно провести международные армейские соревнования «Суворовский натиск»

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:10:52+03:00

Так соревнования проходили в один из прошлых лет. Фото: мультимедиа.минобороны.рф

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Губернатор Амурской области Василий Орлов провёл заседание штаба по подготовке к проведению в регионе международных соревнований «Суворовский натиск». Участники обсудили подготовку к мероприятию.

Отдельно остановили внимание на моментах, которыми Приамурье намерено удивить гостей. Так, в рамках международных соревнований планируют открыть первую часть копии «Албазинского острога» под Благовещенском. Сейчас на полигоне идет активная стройка. Как доложил министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков: «Погода создает дополнительные сложности, но всё пока идёт по плану».

Кроме того, во время «Суворовского натиска» планируют провести вступление в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» амурских школьников. Ожидается, что при разрешении Роспотребнадзора одновременно юнармейцами станут несколько сотен человек. Сейчас вопрос прорабатывается со специалистами Роспотребназдора.

На рабочей группе обсудили и вопрос введения дополнительных маршрутов автобусов до полигона во время проведения международных соревнований «Суворовский натиск» для удобного подвоза зрителей.

- Мы должны достойно встретить и провести международные армейские соревнования «Суворовский натиск, - резюмировал губернатор Василий Орлов.

Напомним, впервые финал международного конкурса полевой выучки экипажей мотострелковых подразделений «Суворовский натиск» состоится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Мероприятие является одним из главных и самых зрелищных конкурсов системы Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Открытие конкурса планируется на 23 августа. По предварительным данным, на Дальний Восток прибудет не менее 10 команд от разных стран мира. В основу российской команды вошли экипажи Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в ходе конкурса состоится несколько этапов, на которых экипажи БМП-2 будут соревноваться в прохождении маршрута с препятствиями и стрельбой по различным целям.

ИСТОЧНИК KP.RU