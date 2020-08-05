Еще два участка Зейского моста отремонтируют в Благовещенске

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:31:46+03:00

Мост уже ремонтировали в мае этого года. Фото: admblag.ru

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Специалисты обнаружили еще два участка, требующих вмешательства, на мосту через Зею. Приступить к работам планируется с 10 августа, полностью перекрывать мост будут только ночью.

Напомним, в мае 2020 года были заменены плиты и балки на двух участках мостового сооружения. Действует ограничение на проезд через мост для автотранспорта массой свыше 26 тонн. Вместе с тем, для своевременного выявления возможных дефектов в рамках текущего содержания автомобильного моста через реку Зея проводится постоянный мониторинг состояния сооружения.

- Технология организации работ на мосту уже апробирована, - уточнил мэр Благовещенска Олег Имамеев. - Поэтому сейчас не будет существенных отличий. Главное, что несущие конструкции не повреждены, необходимо заменить только плиты. Они уже есть в наличии, не нужно тратить время на их изготовление. В настоящее время готовится проект организации дорожного движения по мосту. С 10 августа приступим к работам. Для удобства амурчан демонтаж и монтаж самих плит, требующих полного перекрытия, проведут в ночное время. Днем будет организовано реверсивное движение, работы будут вестись поочередно по полосам.

Замену плит будет проводить компания УСК «Мост» последовательно на двух участках. Полный цикл по каждому участку составляет 6 дней, в течение которых проводится демонтаж старых плит, установка новых, осуществляется устройство гидроизоляции, арматурной сетки, стяжки и асфальтобетонного покрытия, также проводится ремонт тротуаров и водоотведения.

В этот раз, поскольку несущие конструкции не повреждены, эстакаду устанавливать не будут. Однако будет действовать временное ограничение скоростного режима.

Капитальный ремонт моста существующего автодорожного моста через Зею планируется проводить в следующем году в соответствии с проектом капитального ремонта, который готовит согласно муниципальному контракту компания ООО «Петромоделинг» (г. Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU