Василий Орлов провел онлайн-встречу с администрацией Сковородинского района

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:05:23+03:00

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Губернатор Амурской области и администрация Сковородинского района обсудили развитие муниципалитета в режиме видеоконференцсвязи.

Одной из затронутых тем стало строительство и развитие крупных проектов, которые внесут вклад в развитие Сковородинского района. В числе таких проектов глава муниципалитета Алексей Прохоров назвал метаноловый завод мощностью 1 млн тонн в Сковородине, транспортно-логистический комплекс «Джалинда-Мохэ», компрессорную станцию и базу Линейно-производственного управления в рамках проекта «Сила Сибири».

Один из положительных моментов, который отметил глава района - установка на территории района автоматизированных модульных котельных:

- За два года установлено 8 модулей. Спасибо вам большое за оказанную поддержку, эффективность их видна, это экономия ресурсов и затрат, котельные оборудованы приборами учёта тепловой энергии.

В 2020 году заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на оборудование спортивной площадки ГТО в городе Сковородино.

- Спортивное плоскостное сооружение, которое вы поддержали и согласовали выделение денежных средств Сковородинскому району по программе «Газпром-детям», будет реализовываться в следующем году и даст старт «Спортивному парку». Помимо этого, здесь будет располагаться теннисный корт и площадка для бадминтона, - пояснил Алексей Прохоров, обращаясь к губернатору Амурской области Василию Орлову.

Тот в свою очередь посоветовал:

- Надо очень внимательно отнестись к концепции элементов поля. Главное, чтобы все площадки были задействованы. Например, при организации скейт-площадки, посмотрите, как решена тема в Благовещенске, где оборудован такой парк возле ОКЦ. Подумайте внимательно, стоит ли делать корт для игры в теннис и бадминтонную площадку, может лучше это место использовать под площадки других массовых видов спорта? Проанализируйте потребность среди населения в специализированных площадках для этих видов спорта. Может сковородинцам больше нужно дополнительное поле для волейбола. Вы же для людей это делаете, и задача – чтобы как можно больше жителей получили возможность заниматься спортом.

Глава района также озвучил вопросы, которые ему передали главы поселений. Один из них от главы Джалиндинского сельсовета, который обратился с вопросом по приобретению в Джалиндинскую участковую больницу новой машины скорой помощи.

- В сентябре ожидаем поставку автомобилей скорой медицинской помощи. Будет передан автомобиль в Джалинскую участковую больницу. Это будет автомобиль скорой помощи УАЗ, - пояснила и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева. - Две единицы автомобилей класса «В» - санитарный автомобиль - и «Ниву» для амбулаторно-поликлинической помощи в этом году Сковородинский район уже получил.

Другую проблему озвучил сам Алексей Прохоров:

- Я поднимал вопрос на Совете глав при губернаторе о том, что уровень финансирования по «Комфортной городской среде» недостаточен. Ежегодно выделяется порядка 4 млн. рублей, мы районными средствами добавляем от 2 до 4 млн. рублей. Считаю, что так мы очень долго будем благоустраивать и реализовать программу в городе Сковородине. Прошу вас рассмотреть возможность для небольших населенных пунктов софинансирование из областного бюджета.

Губернатор поддержал предложение пересмотреть параметры. Он поручил собрать заявки по области и при формировании трёхлетнего бюджета на 2021-2023 проанализировать возможные изменения методики.

- В целом район развивается динамично. Команда работает хорошо, - резюмировал Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU