2020-08-05T12:12:26+03:00
Коронавирус Covid-19

COVID-19 подхватил 21 человек в Амурской области

Статистика распространения коронавируса по данным на 5 августа 2020 года
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Медики сейчас обследуют 1143 человека. Фото: pexels.comМедики сейчас обследуют 1143 человека. Фото: pexels.com
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Управление Роспотребнадзора Амурской области сообщило о 21 новом случае коронавирусной инфекции в регионе. В Благовещенске за сутки вирус подтвердился у 10 человек, в других городах и районах заболели единицы (подробнее см. «Только цифры»).

Всего в области на данный момент заразились 2866 человек. Часть из них успели выздороветь, а именно – 1721 амурчанин. В 48 случаях заболевание завершилось летальным исходом. При этом 67% скончавшихся от опасного вируса – люди в возрасте от 65 лет и старше, отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Сейчас специалисты обследуют 1143 амурчанина, которые контактировали с больными. Все они изолированы: 1125 человек – по месту жительства, 18 человек – в изоляторах. С начала пандемии в Приамурье провели уже 183 395 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи заболевания COVID-19 в Амурской области:

г. Благовещенск +10

г. Белогорск +3

Константиновский район (с. Константиновка) +2

г. Райчихинск +1

г. Свободный +1

Октябрьский район (с. Николо-Александровка) +1

Благовещенский район (с. Новопетровка) +1

Серышевский район (пгт. Серышево) +1

Сковородинский район (г. Сковородино) +1

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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