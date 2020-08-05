COVID-19 подхватил 21 человек в Амурской области
Управление Роспотребнадзора Амурской области сообщило о 21 новом случае коронавирусной инфекции в регионе. В Благовещенске за сутки вирус подтвердился у 10 человек, в других городах и районах заболели единицы (подробнее см. «Только цифры»).
Всего в области на данный момент заразились 2866 человек. Часть из них успели выздороветь, а именно – 1721 амурчанин. В 48 случаях заболевание завершилось летальным исходом. При этом 67% скончавшихся от опасного вируса – люди в возрасте от 65 лет и старше, отмечают в региональном Роспотребнадзоре.
Сейчас специалисты обследуют 1143 амурчанина, которые контактировали с больными. Все они изолированы: 1125 человек – по месту жительства, 18 человек – в изоляторах. С начала пандемии в Приамурье провели уже 183 395 исследований на новую коронавирусную инфекцию.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи заболевания COVID-19 в Амурской области:
г. Благовещенск +10
г. Белогорск +3
Константиновский район (с. Константиновка) +2
г. Райчихинск +1
г. Свободный +1
Октябрьский район (с. Николо-Александровка) +1
Благовещенский район (с. Новопетровка) +1
Серышевский район (пгт. Серышево) +1
Сковородинский район (г. Сковородино) +1
По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области
ИСТОЧНИК KP.RU