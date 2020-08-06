Губернатор Приамурья проверил, как ликвидируют последствия шквала и паводка в Октябрьском районе

Подобные ситуации необходимо предупреждать. Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов 5 августа посетил пострадавшие от шквалистого ветра и сильных осадков села Октябрьского района. Основными вопросами в рамках рабочей поездки стали ремонт школ, подача воды в дома жителей и соцобъекты Екатеринославки, Варваровки, Романовки и поселка Восточный, где сейчас действует режим ЧС.

Напомним, прошедший 16 июля шквалистый ветер с порывами до 27 м/с оставил без электричества девять сел Октябрьского района. А именно – Екатеринославку, Варваровку, Песчаноозерку, Южное, Панино, Максимовку, Заозерный, Романовку и Восточный. У ряда домов, социальных объектов и административных зданий сорвало крышу.

- Крышу на 41 доме и соцобъекте отремонтировали по временной схеме, еще строителям предстоит сделать ремонт кровли нескольких социальных объектах, мешает дождь. После получения средств резервного фонда области строители капитально восстановят кровли зданий. Стройматериалы заказаны, рабочие бригады сформированы, ожидается финансирование, - рассказал глава Октябрьского района Сергей Дементьев.

Приоритетным сейчас остается вопрос восстановления водоснабжения в Екатеринославке, где ветер опрокинул две водонапорные башни. В результате без воды осталось 25 жилых домов и 4 соцобъекта. Как рассказал глава Октябрьского района Сергей Дементьев, строители возводят новые насосные станции взамен пострадавших от стихии водонапорных башен.

Упавшая в Екатеринославке водонапорная башня по улице Ленина была возведена в 1986 году, она обеспечивала водой 23 объекта, 15 из которых - многоквартирные дома. Сейчас здесь развернута стройплощадка, из резервного фонда области на строительство объекта выделено 7,5 миллиона рублей. Сейчас вода в дома жителей подается по временной схеме три раза в день. Ожидается, что строительство завершится к 15 сентября.

Развернута стройплощадка и на месте второй упавшей башни по улице 70 лет Октября. Территория отсыпана щебнем, уложены железобетонные плиты, установлен павильон станции второго подъема, подведен водовод от скважины до павильона, установлена накопительная емкость и установка повышения давления. На создание насосной станции будет затрачено 2,5 миллиона рублей из средств резервного фонда. По заверению строителей, эту насосную станцию запустят в работу к концу недели.

Фото: amurobl.ru

От порывов ветра упало более 150 деревьев, сейчас территория сел очищена, вывезено более 234 кубометров веток, разбитого шифера.

Кроме того, 26 июня, дождевой паводок нанес ущерб селам Смелое и Романовка Октябрьского района. За 12 часов здесь выпало 42 мм осадков. Были подтоплены придомовые территории и жилые дома. 21 человека эвакуировали в ПВР, расположенный в спорткомплексе Екатеринославки, все они уже вернулась в свои дома.

Комиссии отработали все 62 заявления от селян, составлены акты обследования. В 10 домах откачана вода из подполья, в 6 проведена просушка. С 4 дворов откачана вода, 43 придомовые территории продезинфицированы. В зависимости от того, поднялась вода выше уровня пола или нет, гражданам будет выплачена единовременная помощь в размере 10 или 30 тысяч рублей на семью.

Глава региона отметил, что рисков по завершению восстановительных работ нет, строители закончат ремонты крыш и водонапорных башен до начала отопительного сезона. Отдельно проговорили варианты решения проблемы подтопления населенных пунктов во время обильных дождей.

- Необходимо защитить населенные пункты Приамурья от подтопления, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - Нам предстоит большая работа, чтобы в будущем отвернуть воду от сел. Будем продумывать варианты. Есть предложение сделать обводной канал в обход населенных пунктов. При очередном резком увеличении объема воды он уведёт ее в сторону от домов. Это необходимо тщательно прорабатывать. Мы видим, как меняется карта подтоплений. Вода заходит туда, где ее раньше было, там где топило не сильно, мы фиксируем достаточно большие подъемы воды. Наблюдаем аномальные осадки в Благовещенске, в других районах области. Учитывая это, мы должны планировать нашу дальнейшую работу по профилактике паводков в регионе.

В ходе поездки поднимался и вопрос очистки водоотводного канала, проходящего на окраине села Смелое. Заросший канал протяжностью 4 километра не позволил во время обильных дождей в сжатые сроки отвести дождевые воды от села. Губернатор поручил проработать вопрос ГБУ «Экология».