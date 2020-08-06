Сбежавшего из больницы амурчанина с коронавирусом осудили на 8 месяцев условно

Мужчина убегал дважды. Фото: DepositPhotos

Благовещенский городской суд Амурской области назначил 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год 39-литнему жителю Шимановска, который сбежал из больницы при подтвержденном диагнозе COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Установлено, что в конце мая осужденный после диагностирования у него инфекционного заболевания «новая коронавирусная инфекция COVID-2019» и госпитализации в ГУАЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница» дважды самовольно оставил инфекционное отделение больницы, чем создал угрозу заражения данным инфекционным заболеванием других граждан. Уголовное дело расследовалось СО МО МВД России «Благовещенский».

Суд учел обстоятельства уголовного дела и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей). Приговор суда не вступил в законную силу.