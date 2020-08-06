Как будут заниматься школьники в новом учебном году, рассказали в министерстве образования Приамурья

Дистанционное обучение возвращать пока не планируют. Фото: Дарья Прокопьева

Заместитель председателя областного правительства и министр образования и науки региона Светлана Яковлева рассказала, как будут проходить торжественные линейки 1 сентября, обязателен ли масочный режим на уроках и как организуют школьные занятия.

Менять очную форму обучения на дистанционное в образовательных учреждениях области не планируют. Проводить ли День знаний, решат в зависимости от того, какой будет эпидемиологическая обстановка в регионе.

- Мы не можем прогнозировать то, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса, но пока планируем проведение школьных линеек в очном режиме, но с соблюдением всех мер предосторожности. Такие меры определены главным санитарным врачом страны. Среди них: соблюдение социальной дистанции, масочный режим, рециркуляторы, отсутствие пересечения потоков учащихся, - рассказала Светлана Яковлева.

Сейчас все образовательные организации региона расписывают сценарии проведения и начала нового учебного года. Поэтому к 1 сентября в Приамурье готовятся в штатном режиме. Если у школ будет возможность соблюдать необходимую дистанцию среди присутствующих на линейке, то они проведут её в привычной форме, если нет - День знаний отпразднуют в несколько этапов.

Разобщать большие школьные классы не будут. Но временно отменят кабинетную систему: ученики не будут ходить по различным кабинетам, а сидеть в одном классе. Исключение составляют кабинеты, где проходят профильные предметы с использованием специального оборудования, например, химия и физика. Третью смену в школах вводить не будут.

- Хотелось бы, чтобы родители с пониманием отнеслись к организационным моментам. Может быть такое, что в некоторых школах уроки будут начинаться не в 8 утра, как обычно, а, например, в 9 часов утра. Смещение начала учебного дня будет сделано для того, чтобы «развести» потоки учащихся в массовых школах. Этот вопрос сейчас прорабатывается, - прокомментировала заместитель председателя правительства Приамурья и министр образования и науки области.

Особое внимание уделяется работе пищеблоков. Наличие медицинских масок и перчаток и регулярная замена средств защиты обязательна для их сотрудников.

- Мы рекомендуем родителям рассмотреть возможность ношения масок для детей. Жёстких требований об обязательном наличии масок для учителей и учеников нет. В образовательных организациях обязательно будет термометрия. При входе в школы и детсады предварительная проверка на первичные признаки заболевания необходима. Детям тоже нужно разъяснить правила гигиены и соблюдения социальной дистанции, - отметила Светлана Яковлева.

Больших массовых мероприятий, когда дети ходят в разные школы, не будет. Они запрещены до 1 января следующего года.

Сейчас в области проходит приёмка образовательных организаций. Большинство школ и детских садов её уже прошли. Обязательно проверяется не только безопасность, но и наличие плана профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Что касается подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, то на эти цели в 2020 году по решению губернатора Приамурья Василия Орлова выделено в 4 раза больше средств. На эти деньги проходят ремонты в школах и детских садах области, а также их оснащение турникетами и другими оборудованиями в целях безопасности.