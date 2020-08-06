Василий Орлов: «Для вакцинации максимального количества амурчан будем использовать мобильные медицинские пункты»

Заболеваемость гриппом в Приамурье вдвое ниже среднего по стране показателя. Фото: pexels.com

Губернатор Амурской области поручил в период прививочной кампании в Приамурье сделать упор на удобство граждан при проведении прививок против гриппа и ОРВИ. Совещание по вопросу проведения иммунизации граждан прошло сегодня в формате видеоконференцсвязи под руководством главы региона Василия Орлова.

- Возле торговых центров, рынков и других мест массового скопления граждан могут появиться мобильные пункты, в которых желающим поставят прививку от гриппа. Это удобно для граждан, а значит, и количество людей, поставивших прививки, будет максимально высоко. Такая работа была организована в Приамурье в прошлом году и показала свою эффективность. Перед нами сейчас стоит сложная задача - вакцинировать 60% населения, в её решение должны быть максимально вовлечены главы муниципалитетов. По итогам прививочной кампании будет дана оценка работы руководителей на местах, - объяснил решение Василий Орлов.

По данным управления Роспотребнадзора области, предстоящий сезон гриппа и ОРВИ осложняется распространением новой коронавирусной инфекции. В настоящее время ситуация с этими видами заболеваний стабильная. Начало циркуляции заболеваний ожидается на конец августа – первую декаду сентября.

- Благодаря эффективной работе всех служб у населения области сформирована высокая приверженность к вакцинации. В 2019 году впервые в истории привито от гриппа более 426 тысяч амурчан (или 54% населения). Иммунизация позволила снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом и не допустить осложнения эпидситуации. Так, по итогам сезона 2019-2020 года показатель заболеваемости ОРВИ был ниже среднероссийского на 18%, в Дальневосточном федеральном округе – на 30%. Заболеваемость гриппом – на 50% ниже, чем среднероссийский показатель и в 5 раз ниже ДФО, - рассказала руководитель управления Роспотребнадзора региона Ольга Курганова.

Отдельное внимание на совещании было уделено заболеваемости внебольничными пневмониями.

- В нынешнем году, согласно планам, прививки от пневмококковой инфекции должны получить 18,8 тыс. человек. За первое полугодие 2020 года уже привито более 8,6 тысяч человек. В нынешнем году предложено провести иммунизацию среди призывников и лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Для чего нужно приобрести 6 тыс. доз вакцины против пневмококковой инфекции, на сумму 8,8 млн. руб., - сказала и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.