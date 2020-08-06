Улицу Северную в Благовещенске перекроют на ночь

Другую улицу закроют 13 августа. Фото: благовещенск.рф

В четверг, 6 августа, в Благовещенске перекроют проезжую часть по улице Северной в районе её пересечения с Чайковского. Движение по улице будет закрыто с 21.00, сообщают в администрации Благовещенска.

Как объяснили в мэрии, на участке будут обустраивать ливневую канализацию. Улицу вновь откроют уже в пятницу, 7 августа, в 06.00. На время перекрытия водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

А на следующей неделе полностью перекроют улицу Высокую на участке от улицы 50 лет Октября до Островского. Это связано с работами по устройству канализационных сетей. Проехать по этому участку будет нельзя только 13 августа с 08.00 до 20.00.