В Амурской области 6 августа коронавирус выявили у 21 человека

Заразиться можно где угодно. Фото: pexels.com

За сутки в Амурской области новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 21 пациента. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Управление Роспотребнадзора по Амурской области статистику заболевших за сутки на момент публикации новости не опубликовало.

Таким образом, с начала пандемии в Приамурье COVID-19 заболели 2887 жителей региона. Новых летальных исходов, по данным на 6 августа, не зарегистрировано. Напомним, ранее сообщалось, что в Амурской области от коронавируса скончались 48 человек.

Количество выздоровевших, по данным портала стопкоронавирус.рф в Амурской области составляет 2199 человек. Там же уточняется, что за сутки поправились 45 амурчан.