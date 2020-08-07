Василий Орлов: Решение об открытии «Амурской осени» примем по эпидситуации 15-20 августа

Если ждете фестиваль - скрестите пальцы на удачу и загадайте, чтобы пандемия сошла на нет. Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов 7 августа встретился с президентом фестиваля «Амурская осень» Сергеем Новожиловым.

Фестиваль должен пройти в Приамурье в 18-й раз, предварительно - с 13 по 20 сентября. Однако состоится ли он, станет ясно только к началу осени, ведь нужно учесть эпидемиологическую ситуацию в регионе.

- Мы следим за эпидситуацией, она пока спокойная, но вместе с тем риски остаются очень большими. Китайскую границу не открывают - это один из моментов, который нужно нам тоже нужно учитывать при проведении мероприятия, которое имеет статус «международного». Мы в контакте с Роспотребнадзором. Стараемся всё сделать, чтобы «Осень» провести, но пока гарантировать никто не может в связи с рисками, связанными с коронавирусной инфекцией, - подчеркнул губернатор.

Программу «Амурской области» предварительно прорабатывают, добавил Василий Орлов. Но окончательное решение - состоится ли традиционный фестиваль или его придется отложить - примут только 15-20 августа.