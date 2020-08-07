Новым министром ЖКХ в Приамурье стал Алексей Тарасов

В министерстве ЖКХ Алексей Тарасов работал с 2014 года. Фото: instagram.com/minzkhamur/

Губернатор Василий Орлов подписал распоряжение и назначил новым министром жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Алексея Тарасова, который с 9 июня исполнял обязанности министра.

Как сообщили в правительстве Амурской области, Алексей Тарасов родился в 1971 году в Серышевском районе. В 1993 году окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринария». С 1993 по 1996 годы работал ветеринарным врачом.

В 1996 году Алексей Тарасов начал политическую карьеру – его избрали главой Аргинского сельсовета, эту должность будущий министр занимал до 2004 года. В 2005-м он окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве г. Москвы по специальности «Юриспруденция», с 2004 по 2009 год работал в должности первого заместителя главы администрации города Свободного. А с 2010 до 2014 год Алексей Алексеевич возглавлял Сковородинский район.

После этого Алексей Тарасов перешел в министерство ЖКХ Амурской области: с 2014 года – в должности заместителя министра, с 9 июня 2020 года – и. о. министра, а с сегодняшнего дня уже в качестве министра ЖКХ Амурской области.

- Мой опыт работы в сфере ЖКХ области, коллектив квалифицированных специалистов министерства ЖКХ, а также руководители на местах способны обеспечить работу жилищно-коммунального хозяйства Приамурья на должном уровне, - прокомментировал Алексей Алексеевич свое назначение. - Сегодня наша первоочередная задача – наладить функционирование системы ЖКХ в регионе так, чтобы ее работа повышала качество жизни населения.