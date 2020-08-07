В Приамурье коронавирусом заболели еще 22 человека

Число летальных исходов за сутки не выросло. Фото: pexels.com

В Амурской области подтвердились новые случаи коронавирусной инфекции, заболели 22 жителя региона. В Благовещенске заразились 13 человек, в Свободном и Благовещенском районе – по два человека, в Белогорске, Тынде, Тамбовке, Новостепановке и Константиновке – по одному человеку.

Всего в Приамурье с начала пандемии заразились 2909 человек. Из них 1798 выздоровели и выписались из стационара. В 48 случаях заболевание привело к летальному исходу. Как обращают внимание в правительстве Амурской области, 67% летальных исходов приходится на амурчан старше 65 лет.

По эпидемическим показаниям Управлением выдано 12 578 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по месту жительства. Их выдали приехавшим из-за границы или контактировавшим с больными COVID-19. Всего сейчас обследуют 1163 контактных человека, из них 1148 изолируются на дому, 15 – в изоляторах.