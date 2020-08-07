Василий Орлов: Сейчас мы видим самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за два месяца, но расслабляться нельзя

В общественном транспорте масочный режим лучше соблюдать. Фото: pexels.com

В Амурской области прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач региона Ольга Курганова рассказала о текущей обстановке.

- Нам удалось добиться устойчивого тренда снижения заболеваемости. Показатель заболеваемости за прошедшую неделю самый низкий за последние два месяца. По оперативным данным, на прошедшей неделе зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции. Общий коэффициент распространения составляет 0,9. К сожалению, пока не удаётся его снизить до 0,8 – необходимый критерий для перевода деятельности всего субъекта на последующий этап снятия ограничений. Нам всем надо активно работать, чтобы удержать эту ситуацию», - отметила Ольга Курганова.

Среди субъектов ДФО Амурская область в тройке территорий с наименьшим показателем заболеваемости COVID-2019. Тем не менее, ситуация остаётся всё таки напряжённой.

- По результатам эпидрасследований мы видим, что люди инфицируются в общественном транспорте, где сегодня крайне неудовлетворительно соблюдаются меры профилактики COVID-2019 – пассажиры, водители и кондукторы зачастую без средств индивидуальной защиты органов дыхания или со спущенной маской, не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции пассажирами. Это относится и к городскому, и к междугороднему транспорту (Благовещенск – Тамбовка, Благовещенск – Поярково, Благовещенск – Свободный), - сообщила главный санитарный врач региона.

Выявляются случаи заноса инфекции в дошкольные образовательные учреждения Благовещенска, Прогресса и Серышево. Инфицированы восемь человек – шесть детей и два сотрудника, выявлены более 100 контактных, которые отстранены из образовательного процесса. Заносят инфекции зачастую дети, у которых заболевание протекает бессимптомно, с дальнейшим распространением среди персонала и в домашних очагах.

Также отмечается регистрация случаев инфицирования при посещении салонов красоты, а также косметологических салонов. Дополнительные риски создают завозные случаи COVID-2019 среди лиц, которые прибыли с курортов, расположенных на территории РФ.

- На этой неделе стали регистрировать случаи новой коронавирусной инфекции у людей, вернувшихся с курортов Краснодара и Сочи, - сообщила Ольга Курганова.

Кроме того, за неделю провели 38 рейдов по соблюдению ограничений, установленных распоряжением губернатором Амурской области. Рейды проведены на общественном транспорте, в предприятиях торговли, общественного питания. Результаты порадовали, отмечают специалисты: бизнес серьезно относится к выполнению требований.

- Уважаемые главы, обратите внимание на зоны риска – общественный транспорт, общественное питание, детские сады. Есть отработанный алгоритм – масочный режим, дезинфекция - эту работу надо продолжать. Показатель заболеваемости за прошедшую неделю самый низкий за последние 2 месяца. Однако расслабляться нельзя. Не ослаблять самодисциплину и самоконтроль, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.