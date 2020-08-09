В Приамурье подтвердили еще 19 случаев COVID-19

Фото: pexels.com

В Амурской области подтвердились новые случаи коронавирусной инфекции, заболели 19 жителей региона. В Благовещенске заразились 9 человек, в Свободном, в Белогорске и Благовещенском районе – по два человека, в Прогрессе, Ивановке, Томском, Ромнах – по одному человеку.

Всего в Приамурье с начала пандемии заразились 2948 человек. Из них 1834 выздоровели и выписались из стационара. Количество летальных случаев от коронавирусной инфекции составило 48 человек.Как обращают внимание в правительстве Амурской области, 67% летальных исходов приходится на амурчан старше 65 лет.

На сегодняшний день на изоляции по месту жительства находится 1008 человек, в изоляторах – 12. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,0 %.

Всего проведено 191 554 исследований на COVID-2019. По результатам эпидемиологических расследований в 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении.