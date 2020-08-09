Ремонтные работы на мосту через Зею перенесли на другое число

На один участок потребуется целая ночь. Фото: мэрия Благовещенска

В Благовещенске ремонтные работы на зейском мосту перенесли на другую дату. К замене плит на автомобильном мосту через реку Зея в Благовещенске дорожники приступят 19 августа.

Напомним, полное перекрытие моста планировалось 10 августа. Дорожники должны были установить новые плиты на первом из двух участков сооружения, требующих ремонта. Открыть движение предполагалось во вторник, 11 августа, в 6:00.

Как сообщила городская администрация, ремонт будет выполнять уже работавшая на зейском мосту компания «УСК «Мост». Подрядная организация в настоящее время задействована на нескольких крупных объектах,в связи с чем необходимо провести передислокацию сил и средств.

Специалистам предстоит выполнить устройство гидроизоляции, арматурной сетки, стяжки, асфальтобетонного покрытия, отремонтировать тротуары и провести работы по водоотведению. Также рабочие заменят плиты ещё на одном участке. Для удобства амурчан работы проведут ночью. Полностью открыть движение по двум полосам моста планируется к концу августа

Ранее ремонт сооружения проводился в мае текущего года. Ещё два дефектных участках на мосту было выявлено в ходе постоянного мониторинга в конце июля. Повреждений несущих конструкций нет, необходима замена только плит покрытия.