Пропавшего грибника неделю ищут в Приамурье

Добровольцы тоже помогают в поисках. Фото: instagram.com/grompoisk

В Мазановском районе продолжаются поиски 70-летнего жителя Новокиевского увала, который ушел за грибами 4 августа, но так и не вернулся. На его поиски ежедневно выходят свыше сорока человек.

В поисках участвуют пожарные противопожарной службы области, сотрудники Новокиевского подразделения амурской авиабазы, волонтёры, прибывшие из Свободного, полицейские и добровольцы – жители села.

- Поиски проходят в сложных условиях: заросшие поля, мари, болота с водой и высокая трава. Люди проходят каждый день по семь-десять километров. За неделю уже исследовано более 60 квадратных километров лесного массива юго-восточнее поселка Пионерский. Пока безрезультатно, - рассказали в пресс-службе амурского центра ГЗ и ПБ.

В лесу работает квадроцикл авиалесоохраны и полицейский трэкол. С воздуха местность осматривает беспилотник. Собаки местных жителей, которые умеют искать людей по запаху, также привлекаются к поискам.