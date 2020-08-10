Завершился ремонт на улице Шимановской в Благовещенске

Так улица выглядит сейчас. Фото: мэрия Благовещенска

В Благовещенске на участке улицы Шимановской между Красноармейской и Октябрьской завершился ремонт. В асфальт участок Шимановского одели еще в конце июля. В связи с погодными условиями на обновленную дорогу продолжительное время не могли нанести разметку. Но теперь это сделали.

Дорожную разметку нанесли с применением холодного пластика. Как пояснил представитель подрядной организации, выполнившей эти работы, использовался пластик отечественного производства. Толщина покрытия составляет 3-4 миллиметра, поэтому срок службы такой разметки велик и составляет от одного года.

- Во-первых, после укладки асфальта нельзя сразу наносить разметку, нужно выдержать 7-8 дней, иначе разметка будет повреждена и это повлияет на ее срок службы. Во-вторых, повлияли плохие погодные условия. И это не только дождь, но и относительная влажность. В последнее время она часто превышает 70-80 %. При таких показателях мы не можем наносить разметку. В эти выходные влажность более-менее стабилизировалась, поэтому работы были проведены», – прокомментировал представитель подрядчика, заместитель генерального директора ООО «ДорАльянс» Антон Бродников.

Напомним, жители этого района ранее обращались с просьбой заасфальтировать участок. Отремонтировать дорогу горожане просили в мае текущего года в рамках прямой линии, которую проводил Олег Имамеев. Тогда Олег Гатауллович пообещал, что участок приведут в порядок уже этим летом.