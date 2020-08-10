Незнакомец за разговором вытащил деньги из кармана амурчанина

Вора нашли по описанию, которое составил потерпевший. Фото: pixabay.com

Амурские полицейские по горячим следам раскрыли кражу 5,5 тысячи рублей. Неизвестный украл их у амурчанина 1983 года рождения из спортивной сумки.

- Опросив потерпевшего, полицейские выяснили, что на улице к нему на лавочку подсел неизвестный. Отвлекая собеседника разговором, злоумышленник вытащил купюры из кармана и ушел, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Амурской области. - В район происшествия оперативным дежурным незамедлительно был направлен экипаж патрульно-постовой службы. В ходе поиска в поле зрения полицейских попал гражданин, подходящий под описание потерпевшего. Мужчину остановили и доставили в дежурную часть.

Во время личного досмотра у задержанного в кармане полицейские обнаружили похищенную сумму. Деньги вернули законному владельцу.

В отношении задержанного следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.