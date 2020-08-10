Еще 18 амурчан заразились коронавирусом

Обследование контактных продолжается. Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили 18 новых случаев коронавируса. Большинство из них приходится на районы Приамурья – в Благовещенске заболели всего шесть человек. По два случая выявили в Благовещенском, Ивановском и Ромненском районах. По одному человеку заразились в Свободном, Белогорске, Райчихинске, Серышево, Константиновке и Магдагачах.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 2966 амурчан. Показатель заболеваемости – 375,42 на 100 тысяч человек. Из них 1856 пациентов уже выздоровели, 48 человек скончались. Остальные продолжают лечение как амбулаторно, так и в условиях стационаров.

Как уточняют в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, коронавирус осложняется пневмониями в 50,1% случаев. У 41,3% наблюдаются симптомы ОРВИ, у 8,6% - бессимптомная форма. По-прежнему отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Сейчас специалисты обследуют 966 жителей Приамурья, которые общались с заболевшими COVID-19. Они находятся на изоляции: 956 – по месту жительства, 10 – в изоляторах.