Прокуратура Благовещенска потребовала обезопасить жителей аварийного дома на Чайковского

В доме нашли немало нарушений. Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура города Благовещенска проводит проверку по информации о проживании людей в аварийном многоквартирном доме по улице Чайковского. Прокурор города Александр Александров побывал на месте.

- Установлено, что в доме расположено 16 квартир, восемь из которых являются муниципальной собственностью. Дому 67 лет, износ дома составляет более 70%, в настоящее время создает угрозу треснувшая несущая балка. Прокурор города потребовал от администрации города незамедлительно принять меры в целях обеспечения безопасности жителей многоквартирного дома, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в ходе проверки обнаружили нарушения в части содержания общедомового имущества, обшарпанные стены, признаки пожара, прогнившие полы, протекающая крыша, отсутствие освещения, стекол на окнах и другое. По результатам проверки директору управляющей компании внесено представление с требованием незамедлительно устранить нарушения.

Проверка в части своевременности расселения многоквартирного дома продолжается. По ее результатам прокуратура примет необходимые меры реагирования, в том числе по факту бездействия городской администрации в части переселения граждан из многоквартирного дома.