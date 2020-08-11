Василий Орлов: Газовые инвестпроекты пополняют бюджет, дают региону новые производства и рабочие места

Строительство завершено примерно на 64%. Фото: vk.com/amurgpz

Проект строительства первого отраслевого гиганта России – Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) – завершен более чем наполовину. Прогресс строительства составляет более 60%, началась установка оборудования газоразделения на четвертой технологической линии из шести.

Накануне на площадку доставили деметанизатор. Как рассказал генеральный директор компании-заказчика проекта ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев, именно в этой колонне, при давлении в 30 атмосфер и температуре до минус 100 градусов Цельсия будет происходить разделение сырьевого газа на метановую фракцию и ценные компоненты, которые затем будут использоваться в качестве сырья на российских предприятиях.

- Извлеченный этан, например, будет перерабатываться в пластик и различные полимеры рядом с Амурским ГПЗ - на Амурском газохимическом комплексе, - уточнил представитель компании-заказчика.

Также на четвёртой технологической линии уже смонтирована колонна выделения этана, в ближайшее дни будет установлена колонна выделения метана (деметанизатор) и другое технологическое оборудование для разделения газа. Как и деметанизатор, крупнотоннажное оборудование для АГПЗ доставляется на площадку строительства водным путем. В навигацию 2020 года планируется поставка 43 единиц оборудования из Южной Кореи, КНР и стран Европы. На пятой и шестой линиях Амурского ГПЗ сейчас ведутся свайные и бетонные работы, на первых двух идет благоустройство.

Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Несмотря на международную пандемию, строительство идёт согласно графику.

- Амурский газоперерабатывающий завод - крайне значимый объект для Приамурья. Этот инвестиционный проект дает мультипликативный эффект: пополняет бюджет региона, благодаря ему появляются новые производства и новые рабочие места, миллионы вкладываются в социальную сферу области, идёт масштабное обновление города Свободного и многое другое. Кроме того, строительство АГПЗ даёт возможность для возведения ещё одного масштабного предприятия – Амурского газохимического комплекса, - отметил Василий Орлов.