Легковушка врезалась в «скорую» в Благовещенске - один человек погиб

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

Поздним вечером 10 августа на улице Мухина в Благовещенске произошла страшная авария. Около 23.00 легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи. Один человек погиб на месте происшествия, пятеро получили травмы. Подробности рассказали в управлении МВД по Амурской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Королла», мужчина 1977 года рождения, погиб на месте происшествия. Водитель скорой помощи, а также четверо пассажиров, в том числе двое детей 2009 и 2019 годов рождения травмированы, - прокомментировали в ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. По предварительной версии следствия, водитель легкового автомобиля при движении по улице Мухина в сторону микрорайона, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, двигавшемся во встречном направлении без спецсигналов.

Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.