Губернатор Василий Орлов: Мы готовы выплачивать стипендию студентам колледжей, которые практикуются и работают в Приамурье

Чтобы студенты были хорошо подготовлены, предприятия будут побуждать брать их на практику. Фото: Татьяна РЯБОВА

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание по вопросам формирования проектного управления в сфере кадрового обеспечения региона. Эксперты обсудили, как улучшить ситуацию в этой области.

Такой вопрос поднимался и раньше. В регионе существует порядка 54 тысяч вакансий. Достаточно востребованы специалисты строительных специальностей, также потребность в кадрах испытывают предприятия сферы сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, дорожного хозяйства. Улучшить ситуацию с кадровым обеспечением предприятий области призван проектный офис по развитию инициатив АСИ «Молодые профессионалы» под руководством Василия Орлова. Он будет работать по нескольким направлениям.

На прошедшем совещании были подведены первые итоги работы и озвучены планы. Профильные министерства вскоре проведут заседания общественных советов и рабочие встречи, в которых примут участие руководители сузов Приамурья, а также представители компаний, куда могли бы трудоустроиться выпускники. На таких встречах обсудят потребности предприятий в кадрах, вопросы расширения возможностей прохождения практики учащихся в компаниях, определения с будущим местом работы.

- Мы понимаем, что у предприятий в разных сферах различная специфика. Видим, что тем или иным компаниям, например, проще задействовать вахтовых рабочих. Но этот год продемонстрировал нам, какие могут возникать сложности в этом направлении. Наша задача – сделать так, чтобы предприятия брали студентов на практику, чтобы действовала дуальная модель подготовки, когда с теорией дети знакомятся в учебном заведении, а с практикой – на будущем рабочем месте. Безусловно, такие специалисты будут хорошо подготовлены, с соответствующим опытом. Мы готовы выплачивать ребятам стипендию из бюджета, таким образом компенсируя часть заработной платы со стороны работодателей. Уверен, это может стать хорошим стимулом, - подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов.