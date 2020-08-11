В Приамурье подтвердили 15 новых случаев COVID-19

Амурчан настоятельно просят соблюдать все требования профилактики. Фото:pPixabay.com

В Амурской области коронавирус нашли у 15 человек. Заболели семь жителей Благовещенска, по два жителя Свободного и Ромненского района. По одному случаю «ковида» выявили в селе Чигири, Белогорске, Зее и поселке Поярково Михайловского района.

Всего в регионе – 2981 случай заражения. При этом 1892 человека выздоровели, 48 – скончались. Остальные продолжают лечение. У 50,2% больных наблюдается пневмония, у 41,3% - ОРВИ, у 8,5% - бессимптомная форма. Контактировавших с зараженными также сейчас обследуют врачи. Проверить нужно 937 человек.

Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, 30% случаев заражения происходит в семье и близком окружении. Также вирус завозят с курортов на территории России – из Краснодарского края, Сочи. Зарегистрированы случаи инфицирования в салонах красоты и косметологических салонах, в общественном транспорте, детских садах.

Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.