В самой большой школе Благовещенска появится новый стадион

Работы близки к завершению. Фото: администрация города Благовещенска

В средней школе №16 в Благовещенске завершается строительство стадиона. Это самая востребованная школа города – в ней учатся 2060 детей. Физкультура проводится одновременно для трех-четырех классов, поэтому новый стадион был необходим, объяснили в пресс-службе администрации города Благовещенска.

- У нас на стадионе будет футбольное поле размером 40 на 60 метров, баскетбольная и волейбольная площадки, круговая беговая дорожка, прямая беговая дорожка, полоса препятствий, полоса для разбега и прыжковая яма. Также будет площадка и пьедестал для награждения с трибуной для зрителей и флагштоком, – рассказала директор школы Лариса Попова.

Реализация проекта началась в мае. Подрядная организация в первую очередь провела земляные работы, связанные с водоотведением.

- Раньше у нас после дождей всегда стояла вода на стадионе, и чтобы решить эту проблему была устроена современная ливневая канализация. Дожди, которые прошли этим летом, позволили проверить работоспособность новой канализации. И работает она хорошо, вода уходит в колодцы, и поле у нас, как видите, сухое, – отметила Лариса Григорьевна.

Готовность стадиона на сегодняшний день составляет 70%. На территории спортивного объекта уже установлено освещение, проводятся работы по благоустройству. Основание поля готово для укладки покрытия.

- Проектом предусмотрена искусственная трава на футбольном поле, по остальным площадкам и беговым дорожкам будет покрытие резиновой крошкой. Мы подготовили основание. На днях другая организация начнет проводить работы по укладке покрытия. Остальные работы, такие как озеленение, благоустройство территории, монтаж трибун, укладка тротуарной плитки – всё находится в завершающей стадии готовности», – сообщил Алексей Магирский, производитель работ подрядной организации «РСК Комфорт».

Спортивный зал в школе тоже обновился. Работы по его капитальному ремонту проводились в течение двух месяцев. Как рассказал руководитель подрядной организации Максим Жильников, здесь демонтировали старые полы, залили и отшлифовали новые, бетонные, застелили спортивное покрытие, отшпаклевали и покрасили стены, сделали новую проводку. Остается только нанести разметку, поставить плинтус – работы завершат ориентировочно через 3-5 дней.