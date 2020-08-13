Уголовное дело возбудили из-за загрязнения нефтепродуктами реки Селемджи в Приамурье

Загрязнение уже устранили. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Следственные органы СК РФ по Амурской области возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефтепродуктами реки Селемджи в районе поселка Экимчан Амурской области. О том, что в воду попали нефтепродукты, стало известно в конце июля – на месте работали специалисты Росприроднадзора и спасатели. Источником сброса был котлован на производственной базе, заполненный загрязненной водой.

- В ходе следствия установлено, что в июле 2020 года на территории Селемджинского района на участке коммерческой организации, занимающейся производством работ по поиску и оценке полезных ископаемых, произошло загрязнение реки Селемджа нефтепродуктами и взвешенными веществами, - рассказали в следственном управлении.

Компанию проверяет и Росприроднадзор - 28 июля сотрудники ведомства провели отбор проб из водоема. Результаты исследований показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в 2000 раз.

- По состоянию на 10 августа загрязнение реки устранено, содержание нефтепродуктов в воде не превышает ПДК. По окончании проверки будет дана правовая оценка действиям компании и рассчитан ущерб водному объекту и почве, - уточнили в пресс-службе Росприроднадзора.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках уголовного дела будет проведена экологическая судебная экспертиза.