Премьер-министр Михаил Мишустин обсудит развитие Дальнего Востока в Благовещенске

В какой конкретно день премьер-министр посетит Приамурье, пока неизвестно. Фото: minvr.gov.ru

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин приедет в Благовещенск. Рабочая поездка на Дальний Восток состоится с 13 по 18 августа, сообщает пресс-служба правительства РФ.

- В Благовещенске председатель правительства совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения Президента Российской Федерации по ускоренному развитию Дальнего Востока, - говорится в сообщении ведомства.

Также Михаил Мишустин встретится с гражданами по вопросам реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведёт встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Уточняется, что председатель правительства примет участие и в церемонии запуска строительства нового предприятия – какого именно, в сообщении не указано.

Помимо Благовещенска Михаил Мишустин посетит Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Магадан.