Василий Орлов: Мы рассмотрим вопрос создания типового проекта для Домов культуры в небольших городах и селах

Серия совещаний с районными администрациями продолжится. Фото: правительство Амурской области

Глава Приамурья Василий Орлов провел онлайн-встречу с властями Завитинского района. Один из вопросов касался состояния Дома культуры в Завитинске – на фоне отреставрированных парка и площади оно выглядит неприглядно. Василий Орлов попросил министерство культуры и национальной политики области при поддержке минстроя региона рассмотреть возможность создания типового проекта для объектов культуры, который могут реализовать в небольших населенных пунктах.

- Учитывая состояние некоторых зданий, нередко дешевле и целесообразнее их снести и построить новые. Типовое решение позволит делать это быстро и эффективно. Необходимо проработать вопрос, рассмотреть вариант с быстровозводимыми конструкциями, которые точно будут лучше ветхих, устаревших строений. Они вполне способны быть надежными и долговечными, удовлетворять всем требованиям к объектам культуры. У нас есть опыт, так в регионе по этой технологии возводятся 26 ФАПов, - отметил Василий Орлов.

Также в ходе совещания глава Завитинского района Сергей Линевич рассказал о доходах и расходах районного бюджета. Доходная часть консолидированного бюджета Завитинского района по итогам 1 полугодия 2020 года исполнена в объеме 511 млн рублей. Средства расходовались, в частности, на приобретение автобуса для перевозки пассажиров, школьного автобуса, модернизацию системы дошкольного, общего и дополнительного образования, развитие сети и инфраструктуры физической культуры, массового спорта, проведение ремонтов учреждений культуры и так далее.

Кроме того, Завитинск в 2019 году участвовал в нацпроекте «Жильё и городская среда» - тогда в городе благоустроили парк. В 2020 году участие в проекте продолжится. Планируется обустройство автогородка для детей, который оборудуют светофорами, дорожными знаками и разметкой. Автогородок укомплектуют детскими веломобилями.

Одной из проблем назвали нехватку врачей и педагогов: вакантны 3,5 ставки врачей, требуются учителя английского и русского языков, физической культуры, математики, ОБЖ. Как рассказала и. о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева, два доктора приедут работать в муниципалитет уже в этом году, проблема решается. Она подчеркнула, что в районе вопросу уделяют много внимания, обеспечивают специалистов жильем. Прибытия специалистов ожидают и в школах муниципалитета – в частности, по программе «Земский учитель».