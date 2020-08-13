Нарушения эксплуатации каруселей в Первомайском парке выявила прокуратура Благовещенска

Аттракционы и игровые зоны проверят еще на двух участках Благовещенска. Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура Благовещенска 12 августа провела проверку в Первомайском парке. Вместе со специалистом Гостехнадзора прокуроры оценили, как исполняется закон при эксплуатации аттракционов.

- В ходе осмотра каруселей и детских площадок выявлены нарушения при их эксплуатации. Также прокуратура проверяет соответствие работы аттракционов техническим регламентам и требованиям безопасности, - уточнили в ведомстве.

Накануне проверка проводилась в городском парке культуры и отдыха. Установлено, что один из аттракционов эксплуатировался в неподходящие погодные условия, во время осадков. В целях устранения нарушений прокуратура города арендатору аттракциона внесла представление.

Прокурорам еще предстоит проверить исполнение законодательства в игровых зонах на территории ТЦ «От и До» и Общественного культурного центра. Аналогичные проверки по поручению прокуратуры области проводят прокуроры во всех городах и районах области.