Плюс 13: В Амурской области подтвердились новые случаи COVID-19

Треть заболевших подхватили вирус от родных и друзей. Фото: pexels.com

Новые случаи коронавирусной инфекции подтвердились в пяти городах и селах Амурской области. Всего за сутки выявили 13 больных коронавирусом, и них: восемь – в Благовещенске, двое – в Тынде, по одному – в Шимановске, поселке Восточный Тындинского района, селе Тамбовка Тамбовского района. Темп прироста за сутки составил 0,4%.

Общее число заболевших в Приамурье превысило 3 тысячи человек – с начала пандемии заразились 3010 человек. Из них 1972 пациента выздоровели и выписались из стационаров. Количество летальных случаев остается неизменным вот уже несколько дней и составляет 48 человек.

Между тем, медики обследуют 838 амурчан, которые контактировали с больными COVID-19. При этом 827 контактных изолированы по месту жительства, 11 – в изоляторах. Врачи отмечают, что эпидемиологические исследования показали – в 30% случаев амурчане заражаются в семье и близком окружении.